Шедур Сандерс оштрафован за превышение скорости. Он ехал 163 км/ч при разрешенных 97 км/ч

Квотербек «Кливленд Браунс» Шедур Сандерс был оштрафован за превышение скорости в пригороде Кливленда — Стронгсвилле. Он ехал со скоростью 163 км/ч (101 миля в час) в зоне с ограничением 97 км/ч (60 миль в час).

Как сообщает Fox 8 Cleveland со ссылкой на полицейский отчет, Сандерс получил штраф за нарушение скоростного режима на шоссе 71 North в 00:24 во вторник. Он может либо оплатить штраф, либо оспорить его в суде.

Сандерс выбран в пятом раунде драфта и сейчас участвует в конкуренции за место стартового квотербека «Браунс» с Джо Флакко, Кенни Пикеттом и Диллоном Гэбриелом.