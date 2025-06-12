Сенат штата Огайо одобрил выделение $600 млн на строительство крытого стадиона для «Браунс»
Сенат штата Огайо принял бюджет, в котором заложено $600 млн на новый стадион для команды «Кливленд Браунс». Рассматривается проект строительства крытой арены в Брук-Парке, пригороде Кливленда.
Согласно данным 92.3 The Fan, сенаторы предложили выделить средства за счет займа под невостребованные государственные активы на сумму $1,7 млрд. Палата представителей предлагает выпуск облигаций, а губернатор — повышение налогов на азартные игры.
Для реализации проекта также потребуется $600 млн из местного бюджета. Отдельно ведется работа по юридическим вопросам, в том числе анализируется, мешает ли Закон Арта Моделла переезду команды из Кливленда в пригород.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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