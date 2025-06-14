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«Индианаполис» посмертно включит Джима Ирсея в Кольцо славы в первом матче сезона

«Индианаполис Колтс» объявили, что в матче первого тура регулярного чемпионата против «Майами Долфинс» 7 сентября клуб торжественно включит покойного владельца Джима Ирсея в Кольцо славы.

«Не было более преданного защитника „Колтс“, НФЛ, города Индианаполис и штата Индиана, чем наш отец Джим Ирсей. Вполне уместно, что он теперь окажется среди других легенд клуба, внесших огромный вклад в развитие команды и сообщества за последние 40 лет», — говорится в совместном заявлении его дочерей Карли Ирсей-Гордон, Кейси Фойт и Кейлен Джексон.

Ирсей станет 20-м участником Кольца славы стадиона «Лукас Ойл». Среди других включенных — его отец Роберт Ирсей, Тони Данжи, Марвин Харрисон, Эджеррин Джеймс, Джефф Сатудей, Пейтон Мэннинг, Дуайт Фрини и Даллас Кларк.

Джим Ирсей скончался 21 мая. Частная церемония прощания прошла в Индианаполисе 2 июня. На этой неделе клуб официально объявил о передаче прав собственности его дочерям. Карли Ирсей-Гордон стала основным владельцем.

С 1997 года Ирсей был единоличным владельцем «Колтс». За время его руководства команда 10 раз выиграла дивизион, дважды становилась чемпионом АФК и один раз завоевала Супербоул.

Первый миллениал во главе клуба НФЛ. 44-летняя Карли Ирсей-Гордон — новая владелица «Колтс»

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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