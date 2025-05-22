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Умер владелец «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей. Ему было 65 лет

Владелец клуба «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей скончался в возрасте 65 лет. Он умер во сне, причина смерти не указана.

Ирсей возглавил клуб в 1997 году, став владельцем, председателем и генеральным директором в возрасте 37 лет — самым молодым владельцем в истории на тот момент. До этого он был вице-президентом и генеральным менеджером при своем отце Роберте Ирсее, который приобрел «Балтимор Колтс» в 1972 году и позже перевез клуб в Индианаполис.

Под руководством Ирсея «Индианаполис» выиграл Супербоул XLI в 2007 году, обыграв «Чикаго». Это была первая победа клуба в Супербоуле с 1970 года, когда команда выступала под названием «Балтимор Колтс». За время его управления «Колтс» 16 раз выходили в плей-офф, дважды выигрывали финал конференции и один раз — Супербоул.

Во времена Ирсея был построен и открыт стадион «Лукас Ойл», который принял Супербоул XLVI.

Старшая дочь Ирсея, Карли Ирсей-Гордон, занимает пост вице-председателя и является совладелицей команды. В 2012 году все три дочери получили доли в клубе, а в 2014-м Карли стала отвечать за операционную деятельность после отстранения отца НФЛ за вождение в нетрезвом виде. Сам Джим Ирсей ранее подчеркивал, что планирует сохранить клуб в семье.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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