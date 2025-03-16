«Атланта» не отчислила Кирка Казинса до дедлайна. Квотербек получит бонус в $10 миллионов

«Атланта Фэлконс» не стали отчислять Кирка Казинса до установленного дедлайна, что гарантирует ему выплату $10 миллионов в 2026 году в качестве бонуса за присутствие в составе.

У Казинса остается три года по четырехлетнему контракту на $180 миллионов, подписанному в прошлом сезоне. В общей сложности клуб обязан выплатить ему ещё $155 миллионов, но может выйти из соглашения после 2026 года. В 2025 году его гарантированная зарплата составит $27,5 миллиона, а подъемные — $12,5 миллиона. В итоге его сумма под потолком зарплат составит $40 миллионов.

Некоторые клубы рассчитывали, что «Атланта» отчислит Казинса до этого дедлайна, но в таком случае сумма неиспользуемых средств составила бы $65 миллионов при увольнении до 1 июня и $40 миллионов при оформлении увольнения после 1 июня. Команда по-прежнему может обменять Казинса, если найдет вариант для сделки, но даже в случае его отчисления клуб все равно будет обязан выплатить $10-миллионный бонус за 2026 год.

В конце прошлого сезона Казинс уступил место в старте Майклу Пениксу, которого «Фэлконс» неожиданно выбрали в первом раунде драфта — в тот же год, когда подписали Казинса. В последних пяти матчах в стартовом составе он реализовал 62,7% передач, набрав всего один тачдаун при девяти перехватах. «Атланта» выиграла лишь одну из этих игр.

В сезоне-2024 Казинс набрал 3 508 ярдов, сделал 18 тачдаунов и 16 перехватов, а его пасовый рейтинг составил 88,6.