Харрисон Смит проведет в «Миннесоте» 14-й сезон

Сейфти Харрисон Смит останется в «Миннесота Вайкингс» и проведет 14-й сезон в НФЛ, сообщает NFL Media. По новому однолетнему контракту его зарплата составит $10,25 млн, а с учетом бонусов сумма может достигнуть $14 млн.

36-летний Смит был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта-2012 и за всю карьеру не покидал команду. Он шесть раз участвовал в Матче звезд, а также дважды входил в символическую сборную сезона: в 2017 году — в первую, в 2018-м — во вторую.

Смит провел 192 матча в регулярных сезонах, из них 191 — в стартовом составе. На его счету 37 перехватов.