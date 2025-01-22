Главный тренер «Миннесоты» Кевин О’Коннелл продлил контракт с клубом на несколько лет
Клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс» продлил соглашение с главным тренером Кевином О’Коннеллом.
Точные сроки контракта и зарплата специалиста не сообщаются.
У О’Коннелла оставался последний год по контракту, подписанному в 2022 году.
За три года работы О’Коннелл дважды вывел «Вайкингс» в плей-офф, хотя не одержал там ни одной победы.
Минувшую регулярку «Миннесота» закончила с результатом 14–3 и заняла второе место в дивизионе Север НФК. Суммарный результат О’Коннелла в команде 34–17.
До «Миннесоты» 39-летний специалист работал в штабе Шона Маквея в «Лос-Анджелес Рэмс» на позиции координатора нападения.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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