Главный тренер «Миннесоты» Кевин О’Коннелл продлил контракт с клубом на несколько лет

Клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс» продлил соглашение с главным тренером Кевином О’Коннеллом.

Точные сроки контракта и зарплата специалиста не сообщаются.

У О’Коннелла оставался последний год по контракту, подписанному в 2022 году.

За три года работы О’Коннелл дважды вывел «Вайкингс» в плей-офф, хотя не одержал там ни одной победы.

Минувшую регулярку «Миннесота» закончила с результатом 14–3 и заняла второе место в дивизионе Север НФК. Суммарный результат О’Коннелла в команде 34–17.

До «Миннесоты» 39-летний специалист работал в штабе Шона Маквея в «Лос-Анджелес Рэмс» на позиции координатора нападения.