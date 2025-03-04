0

«Грин-Бэй» продлил контракт с лайнбекером Айзеей Макдаффи на два года

«Грин-Бэй Пэкерс» продлили контракт с лайнбекером Айзеей Макдаффи. Соглашение рассчитано на два года, его сумма составит $8 млн, а с бонусами может достичь $9,5 млн.

Макдаффи был выбран в шестом раунде драфта-2021 и изначально играл в спецбригадах. В прошлом сезоне он провел все матчи в старте и сделал 94 захвата, три захвата с потерей ярдов, три удара по квотербеку, один сэк и один форсированный фамбл.

Лайнбекер выступал за «Бостон Колледж» под руководством Джеффа Хэфли, который сейчас возглавляет защиту «Пэкерс». После его назначения Макдаффи впервые в карьере получил стабильное место в стартовом составе.

«Грин-Бэй» использует в защите схему 4-3 и рассчитывает на Куэя Уокера и Эджеррина Купера в качестве основных лайнбекеров. Макдаффи и Эрик Уилсон должны были выйти на рынок свободных агентов, но первый теперь останется в команде.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoГрин-Бэй
Айзейя Макдаффи
контракты
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Баффало» продлил контракт с ресивером Калилом Шакиром на 4 года и $60,2 млн
26 февраля, 11:11
«Грин-Бэй» предложил запретить туш-пуш. Этот вид розыгрыша помог «Филадельфии» выиграть Супербоул
25 февраля, 07:07
Главные новости
«Канзас-Сити» обменяет четырехкратного чемпиона Супербоула Джо Туни в «Чикаго»
48 минут назад
«Филадельфия» отчислит корнербека Джеймса Брэдберри перед открытием рынка свободных агентов
сегодня, 11:19
«Рэмс» обменяют гарда Джону Джексона в «Чикаго»
сегодня, 09:10
«Даллас» и Одигизува согласовали 4-летний контракт на $80 млн
сегодня, 07:03
«Джетс» отчислят ресивера Даванте Адамса
сегодня, 04:55
«Филадельфия» сделала Баркли самым высокооплачиваемым раннинбеком в истории НФЛ
2вчера, 19:43
Шон Маквей — об обновлении контракта Стэффорда: «Стал спать спокойнее по ночам»
вчера, 15:04
Джимми Джонсон завершил комментаторскую карьеру на Fox Sports
вчера, 13:58
«Миннесота» не станет использовать франчайз-тег в отношении Сэма Дарнолда
вчера, 09:35
«Цинциннати» второй год подряд применил франчайз-тег в отношении ресивера Ти Хиггинса
2вчера, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40
Центру «Филадельфии» Кэму Джургенсу провели операцию на спине после Супербоула
21 февраля, 11:32
«Нью-Орлеан» назначил Дага Нассмайера координатором нападения
21 февраля, 08:19
Гард «Далласа» Зак Мартин завершил карьеру
21 февраля, 06:14
«Филадельфия» назначила Кевина Патулло координатором нападения
20 февраля, 09:21