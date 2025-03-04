«Грин-Бэй» продлил контракт с лайнбекером Айзеей Макдаффи на два года
«Грин-Бэй Пэкерс» продлили контракт с лайнбекером Айзеей Макдаффи. Соглашение рассчитано на два года, его сумма составит $8 млн, а с бонусами может достичь $9,5 млн.
Макдаффи был выбран в шестом раунде драфта-2021 и изначально играл в спецбригадах. В прошлом сезоне он провел все матчи в старте и сделал 94 захвата, три захвата с потерей ярдов, три удара по квотербеку, один сэк и один форсированный фамбл.
Лайнбекер выступал за «Бостон Колледж» под руководством Джеффа Хэфли, который сейчас возглавляет защиту «Пэкерс». После его назначения Макдаффи впервые в карьере получил стабильное место в стартовом составе.
«Грин-Бэй» использует в защите схему 4-3 и рассчитывает на Куэя Уокера и Эджеррина Купера в качестве основных лайнбекеров. Макдаффи и Эрик Уилсон должны были выйти на рынок свободных агентов, но первый теперь останется в команде.
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