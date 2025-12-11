0

Филип Риверс — о возобновлении карьеры: «Шанс еще раз выйти на поле — это подарок»

Филип Риверс заявил, что не ожидал возвращения в НФЛ, пока «Индианаполис Колтс» не предложили ему контракт. 44-летний квотербек, последний раз выходивший на поле в 2020 году, оказался в тренировочном составе и отметил, что ключевую роль в его решении сыграли отношения с главным тренером Шейном Стайкеном и предыдущий опыт выступления за клуб.

«Все просто: тренер, которого я люблю, и клуб, в котором мне было комфортно. Мистер Ирсей поверил в меня в 2020-м, 14 игроков, с которыми я тогда выступал, все еще здесь. Я им нужен», — сказал Риверс в интервью официальному сайту НФЛ.

Риверс подчеркнул, что не планировал возобновлять карьеру, но после травмы ахилла у Дэниела Джонса задумался, позвонит ли ему Стайкен.

«Я думал, что все уже позади. Я не держался за надежду снова играть. Казалось, что этот корабль ушел, но что-то в этой ситуации меня зацепило. Иногда дверь открывается — и либо проходишь, либо отступаешь. Я чувствовал, что это подарок, еще один шанс выйти на поле», — отметил он.

Тренерский штаб изучает физическую готовность Риверса после долгого перерыва, однако Стайкен уверен, что базовые навыки квотербека никуда не исчезли. Тренер также сообщил, что Райли Леонард, у которого повреждена задняя крестообразная связка, должен принять участие в тренировках на этой неделе. Решение о стартовом квотербеке в матче 14-го тура против «Сиэтл Сихокс» примут в конце недели.

В случае попадания Риверса в заявку на матч его кандидатура на включение в Зал славы будет отложена минимум на пять лет. Квотербек, являющийся одним из 26 полуфиналистов на включение в 2026 году, отметил, что этот аспект никак не повлиял на его решение.

«Для меня честь быть в списке с этими 25 игроками. Если однажды окажусь среди них, это будет особенным моментом. Но продление срока ожидания не повлияло на мой выбор», — сказал он.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
