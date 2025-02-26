«Баффало» продлил контракт с ресивером Калилом Шакиром на 4 года и $60,2 млн

«Биллс» и ресивер Калил Шакир договорились о продлении контракта на четыре года, сумма сделки может достигнуть $60,2 млн, из которых $32 млн гарантированы. Об этом сообщили инсайдеры NFL Network Иэн Рапопорт и Том Пелиссеро. Клуб официально объявил о соглашении, которое рассчитано до конца сезона–2029.

«О Калиле невозможно сказать ничего плохого. Никто — ни болельщики, ни игроки, ни люди в нашем здании, — не скажет, что он не заслужил этот контракт. Он человек дела, который не говорит лишнего, а просто приходит и делает свою работу. Он всегда на месте, и если мяч летит в его сторону, он его поймает», — сказал генеральный менеджер «Баффало» Брэндон Бин на съезде скаутов НФЛ.

После ухода Стефона Диггса Шакир стал первой опцией в пасовой игре «Биллс» и провел лучший сезон в карьере. В 15 матчах он сделал 76 приемов на 821 ярд и 4 тачдауна, установив личные рекорды по всем показателям. В плей-офф он также стабильно набирал ярды, сделав по шесть приемов в каждом из трех матчей.

Несмотря на продление Шакира, «Баффало» еще предстоит работать над корпусом ресиверов: в межсезонье свободными агентами станут Мак Холлинс и Амари Купер.