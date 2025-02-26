«Цинциннати» намерен продлить контракты Чейза, Хиггинса и Хендриксона
Генеральный менеджер «Бенгалс» Дюк Тобин подтвердил, что клуб работает над продлением контрактов с ресиверами Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом, а также ди-эндом Треем Хендриксоном.
Чейза хотят сделать самым высокооплачиваемым игроком НФЛ за пределами позиции квотербека. Сейчас этот статус принадлежит Джастину Джефферсону («Миннесота»), который зарабатывает $35 млн в год.
«Джамарр — наш приоритет. Он будет самым высокооплачиваемым не-квотербеком в лиге. Мы к этому готовы, осталось только заключить сделку», — заявил Тобин на съезде скаутов НФЛ.
Также в клубе работают над продлением контракта Хиггинса, который провел прошлый сезон под франчайз-тегом. Хендриксон же ведет переговоры после рекордного сезона, в котором он сделал 17,5 сека и впервые попал в символическую сборную сезона.
Чейз стал шестым игроком в истории, оформившим «тройную корону». Он стал лидером НФЛ по приемам (127), ярдам (1708) и тачдаунам (17). Все три показателя стали рекордами клуба.
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