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«Даллас» планирует выбрать квотербека на драфте. Трей Лэнс и Купер Раш могут покинуть клуб

Исполнительный вице-президент «Каубойс» Стивен Джонс сообщил, что команда рассматривает возможность выбора квотербека на апрельском драфте, который станет дублером Дака Прескотта.

По словам Джонса, «Даллас» не рассчитывает сохранить Трея Лэнса, приобретенного в 2023 году за выбор четвертого раунда. Руководство клуба ожидает, что Лэнс попробует найти новую команду на рынке свободных агентов. В минувшем сезоне он не сумел навязать конкуренцию на позиции запасного квотербека и получил игровое время лишь в 18-м туре.

Купер Раш также выходит на рынок свободных агентов. Джонс отметил, что клуб ценит его, но не уверен, удастся ли договориться о новом контракте.

«Один из наших приоритетов – выбрать молодого квотербека на драфте. Мы не знаем, в каком раунде это будет, но нам нужен игрок, которого можно развивать», – сказал Джонс.

На драфте-2025 «Каубойс» выбирают под 12-м номером.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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