«Даллас» планирует выбрать квотербека на драфте. Трей Лэнс и Купер Раш могут покинуть клуб
Исполнительный вице-президент «Каубойс» Стивен Джонс сообщил, что команда рассматривает возможность выбора квотербека на апрельском драфте, который станет дублером Дака Прескотта.
По словам Джонса, «Даллас» не рассчитывает сохранить Трея Лэнса, приобретенного в 2023 году за выбор четвертого раунда. Руководство клуба ожидает, что Лэнс попробует найти новую команду на рынке свободных агентов. В минувшем сезоне он не сумел навязать конкуренцию на позиции запасного квотербека и получил игровое время лишь в 18-м туре.
Купер Раш также выходит на рынок свободных агентов. Джонс отметил, что клуб ценит его, но не уверен, удастся ли договориться о новом контракте.
«Один из наших приоритетов – выбрать молодого квотербека на драфте. Мы не знаем, в каком раунде это будет, но нам нужен игрок, которого можно развивать», – сказал Джонс.
На драфте-2025 «Каубойс» выбирают под 12-м номером.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий