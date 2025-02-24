Квотербек университета Колорадо Шедур Сандерс не будет бросать мяч на съезде скаутов НФЛ
Один из самых высоко котируемых квотербеков драфта-2025 Шедур Сандерс не примет участия в бросковых упражнениях на съезде скаутов НФЛ в Индианаполисе. Вместо этого он сосредоточится на встречах с представителями клубов.
В последние годы ведущие квотербеки перед драфтом часто отказываются от бросков на съезде скаутов, чтобы избежать возможного падения котировок из-за работы в непривычных условиях. В 2024 году Кейлеб Уильямс и Джейден Дэниелс также пропустили бросковые упражнения в Индианаполисе.
Сандерс проведет открытую тренировку в университете Колорадо, где будет бросать мяч перед скаутами со своими принимающими. Дата мероприятия пока не объявлена.
Шедур Сандерс — сын легенды НФЛ и главного тренера «Колорадо» Дейона Сандерса. В своем последнем сезоне он набрал 4 134 ярда, 37 тачдаунов и 10 перехватов за 13 матчей. Ему прогнозируют выбор в топ-5 драфта-2025.
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