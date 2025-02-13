Экс-ресивер «Чифс» Кадэриус Тоуни арестован за нападение на женщину
Принимающий НФЛ Кадэриус Тоуни был арестован полицией и заключен в тюрьму округа Даглас в штате Джорджия за нападение на женщину 14 января.
Тоуни схватил женщину за горло и начал душить в собственном доме в 32 км от Атланты. Согласно полицейскому рапорту, футболист помешал женщине вызвать службу спасения, отобрав у нее телефон.
В прошлом сезоне Тоуни провел три матча за «Кливленд Браунс», после чего был отчислен. В первом раунде драфта–2021 ресивера выбрали «Нью-Йорк Джайентс», а два года спустя он помог «Канзас-Сити Чифс» выиграть Супербоул.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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