Экс-ресивер «Чифс» Кадэриус Тоуни арестован за нападение на женщину

Принимающий НФЛ Кадэриус Тоуни был арестован полицией и заключен в тюрьму округа Даглас в штате Джорджия за нападение на женщину 14 января.

Тоуни схватил женщину за горло и начал душить в собственном доме в 32 км от Атланты. Согласно полицейскому рапорту, футболист помешал женщине вызвать службу спасения, отобрав у нее телефон.

В прошлом сезоне Тоуни провел три матча за «Кливленд Браунс», после чего был отчислен. В первом раунде драфта–2021 ресивера выбрали «Нью-Йорк Джайентс», а два года спустя он помог «Канзас-Сити Чифс» выиграть Супербоул.