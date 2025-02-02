Еще 3 массажистки обвинили кикера «Балтимора» Джастина Такера в сексуальных домогательствах

Увеличилось число женщин, обвиняющих кикера «Балтимор Рейвенс» Джастина Такера в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

К шести массажисткам прибавились еще три их коллеги. Они описали инциденты, связанные с Такером, которые также произошли в период с 2012-го по 2016-й.

НФЛ запустила расследование в отношении футболиста.