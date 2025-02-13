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Трэвис Келси — о поражении в Супербоуле: «Я не лучшим образом проявил себя как лидер команды»

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси проанализировал поражение в Супербоуле от «Филадельфия Иглс» (20:44) и высказался о своем будущем.

«Это был не наш день. Я ругаю себя за некоторые мелкие решения, которые принимал на поле, когда пытался сделать больше, чем от меня требовалось. Я не лучшим образом проявил себя как лидер, когда требовалось мотивировать или успокоить ребят.

Такую горькую пилюлю тяжело проглотить. Дело было не в назначенных комбинациях, а в коллективной неспособности исполнить задуманное. То, что это произошло в финале — отстой, но поскольку в моей карьере это происходит в финале уже во второй раз, от этого еще тяжелее.

Снимаю шляпу перед «Иглс». Они рубились по всем фронтам. Мы так и не смогли контролировать ход игры.

Знаю, что всем сейчас интересно, буду ли я играть в следующем году. Сейчас я просто все обдумываю. Мне нужно время, чтобы все взвесить. Мои одноклубники заслуживают от меня полной отдачи в случае, если я вернусь. Я не могу играть наполовину. Думаю, физически могу играть. Вопрос в том, насколько я буду мотивирован и правильный ли это выбор для меня как для человека?», — рассказал Трэвис Келси в подкасте New Heights.

Келси выступает за «Чифс» с 2013 года и выиграл с командой 3 чемпионских перстня.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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