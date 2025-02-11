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Патрик Махоумс: «Боль от поражения в Супербоуле испытываешь сильнее, чем радость от победы»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс проанализировал поражение команды в Супербоуле LIX.

«Оба поражения [в Супербоулах] — отстой. Тут иначе не скажешь. Всякий раз, когда проигрываешь Супербоул — хуже себя чувствовать невозможно. Это остаётся с тобой до конца карьеры. Эти два поражения послужат для меня мотивацией, чтобы прибавлять, потому что шанс [выйти в финал] — редкая штука, им надо пользоваться. Боль от поражения в Супербоуле испытываешь сильнее, чем радость от победы.

Я бросил пик-сикс и бросил перехват, который они вернули на 5-ярдовую линию, после чего тут же занесли. Когда даришь сопернику 14 очков, тем более, очень сильному сопернику, хорошего исхода не жди.

Я поставил нас в невыгодное положение. Пусть мы и набили какую-то статистику в конце игры, это уже не важно, поскольку я убил импульс для всей команды. Мне нужно научиться не отдавать владение, когда что-то складывается не в мою пользу. Надо доверять защите, доверять остальной команде, и ждать, что они будут останавливать соперника до тех пор, пока я не разберусь, что нужно делать в нападении», — заявил Махоумс.

Махоумс выходил в Супербоул 5 раз и одержал там 3 победы.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoКанзас-Сити
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logoПатрик Махоумс
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