Кен Дорси присоединился к тренерскому штабу «Далласа»
Бывший координатор нападений «Баффало Биллс» и «Кливленд Браунс» Кен Дорси принят в тренерский штаб «Даллас Каубойс».
В новом клубе Дорси займет должность специалиста по пасовой игре.
Тренер был уволен с двух последних мест работы после года работы. Нападение «Браунс» в прошлом сезоне было 28-м по суммарным ярдам в нападении и последним в лиге по набранным очкам.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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