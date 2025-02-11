Кен Дорси присоединился к тренерскому штабу «Далласа»

Бывший координатор нападений «Баффало Биллс» и «Кливленд Браунс» Кен Дорси принят в тренерский штаб «Даллас Каубойс».

В новом клубе Дорси займет должность специалиста по пасовой игре.

Тренер был уволен с двух последних мест работы после года работы. Нападение «Браунс» в прошлом сезоне было 28-м по суммарным ярдам в нападении и последним в лиге по набранным очкам.