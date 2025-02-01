«Даллас» назначил координатором нападения специалиста по о-лайн Клейтона Адамса

Тренер линии нападения «Аризона Кардиналс» Клейтон Адамс перешел в «Даллас Каубойс», где займет пост координатора нападения.

Адамс работал с о-лайн «Аризоны» последние два сезона. До этого он тренировал тайт-эндов в «Индианаполис Колтс».

Нападение «Далласа» на протяжении 3 сезонов подряд финишировало в топ-4 по набранным ярдам за игру, а сезон-2024 закончило на 21-й строчке.

Линия нападения «Кардиналс» в минувшем сезоне пропустила 30 сэков — 5-й показатель в НФЛ.

Предыдущий координатор нападения «Далласа» Брайан Шоттенхаймер был повышен до главного тренера.