Владелец «Иглс» не заинтересован в приобретении «Бостон Селтикс»
Владелец клуба НФЛ «Филадельфия Иглс» Джеффри Лури опроверг слухи о заинтересованности в покупке клуба НБА «Бостон Селтикс».
«Меня не интересует перспектива покупки другой спортивной команды. Думаю, разговоры пошли из-за того, что это была моя любимая команда в детстве. Я ощущаю кровное родство с этой командой», — заявил Лури.
Лури родился и вырос в Массачусетсе. В 1994 году он пытался приобрести клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс», но проиграл конкуренцию Роберту Крафту. Через несколько месяцев он приобрел «Иглс» за $195 млн.
Сейчас стоимость «Иглс» оценивается в $8 млрд.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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