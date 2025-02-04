Владелец «Иглс» не заинтересован в приобретении «Бостон Селтикс»

Владелец клуба НФЛ «Филадельфия Иглс» Джеффри Лури опроверг слухи о заинтересованности в покупке клуба НБА «Бостон Селтикс».

«Меня не интересует перспектива покупки другой спортивной команды. Думаю, разговоры пошли из-за того, что это была моя любимая команда в детстве. Я ощущаю кровное родство с этой командой», — заявил Лури.

Лури родился и вырос в Массачусетсе. В 1994 году он пытался приобрести клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс», но проиграл конкуренцию Роберту Крафту. Через несколько месяцев он приобрел «Иглс» за $195 млн.

Сейчас стоимость «Иглс» оценивается в $8 млрд.