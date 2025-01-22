Новым главным тренером «Джетс» стал Аарон Гленн

Координатор защиты «Детройт Лайонс» Аарон Гленн возглавил «Нью-Йорк Джетс».

Гленн начинал свою профессиональную карьеру футболиста в «Джетс» в 1994 году. Он провел в клубе 8 лет на позиции корнербека и дважды попадал в Матч звезд.

По завершении карьеры Гленн стал тренером, и в 2021 году стал координировать защиту «Лайонс».

Вместе с координатором нападения «Детройта» Беном Джонсоном Гленн считался одним из самых востребованных специалистов в этом цикле тренерского найма.

«Детройт» по правилам НФЛ получит два компенсационных выбора в 3-м раунде драфта, поскольку ушедший на повышение координатор относится к числу расовых меньшинств.