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НФЛ. 18-я неделя. «Балтимор» сыграл с «Кливлендом», «Атланта» встретится с «Каролиной», другие матчи

«Атланта» сыграет с «Каролиной» в матче 18-й недели НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

18-я неделя

5 января, воскресенье

Балтимор – Кливленд – 35:10 (7:0, 7:3, 7:0, 14:7)

Питтсбург – Цинциннати – 17:19 (0:10, 7:3, 0:3, 10:3)

Атланта – Каролина – 21.00

Грин-Бэй – Чикаго – 21.00

Даллас – Вашингтон – 21.00

Индианаполис – Джексонвилл – 21.00

Нью-Ингленд – Баффало – 21.00

Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 21.00

Теннесси – Хьюстон – 21.00

Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 21.00

6 января, понедельник

Аризона – Сан-Франциско – 00.25

Денвер – Канзас-Сити – 00.25

Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 00.25

Лос-Анджелес Рэмс – Сиэтл – 00.25

Нью-Йорк Джетс – Майами – 00.25

Детройт – Миннесота – 04.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми. 

Восток АФК

  1. Баффало 13–3 (+164)

  2. Майами 8–8 (–7)

  3. НЙ Джетс 4–12 (–78)

  4. Нью-Ингленд 3–13 (–135)

Север АФК

  1. Балтимор 12–5 (+157)

  2. Питтсбург 10–7 (+33)

  3. Цинциннати 9–8 (+38)

  4. Кливленд 3–14 (–177)

Юг АФК

  1. Хьюстон 9–7 (–9)

  2. Индианаполис 7–9 (–53)

  3. Джексонвилл 4–12 (–112)

  4. Теннесси 3–13 (–140)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 15–1 (+97)

  2. ЛА Чарджерс 10–6 (+87)

  3. Денвер 9–7 (+76)

  4. Лас-Вегас 4–12 (–111)

Восток НФК

  1. Филадельфия 13–3 (+153)

  2. Вашингтон 11–5 (+90)

  3. Даллас 7–9 (–114)

  4. НЙ Джайентс 3–13 (–135)

Север НФК

  1. Миннесота 14–2 (+122)

  2. Детройт 13–2 (+194)

  3. Грин-Бэй 11–5 (+124)

  4. Чикаго 4–12 (–62)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 9–7 (+109)

  2. Атланта 8–8 (–28)

  3. Нью-Орлеан 5–11 (–52)

  4. Каролина 4–12 (–199)

Запад НФК

  1. ЛА Рэмс 10–6 (–14)

  2. Сиэтл 9–7 (+2)

  3. Аризона 7–9 (–2)

  4. Сан-Франциско 6–9 (–18)

Команды, отмеченные жирным шрифтом, обеспечили выход в плей-офф.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoТеннесси
logoНФЛ
logoГрин-Бэй
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logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
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logoВашингтон
logoНью-Орлеан
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