НФЛ. 18-я неделя. «Балтимор» сыграл с «Кливлендом», «Атланта» встретится с «Каролиной», другие матчи
Регулярный чемпионат
18-я неделя
5 января, воскресенье
Балтимор – Кливленд – 35:10 (7:0, 7:3, 7:0, 14:7)
Питтсбург – Цинциннати – 17:19 (0:10, 7:3, 0:3, 10:3)
Атланта – Каролина – 21.00
Грин-Бэй – Чикаго – 21.00
Даллас – Вашингтон – 21.00
Индианаполис – Джексонвилл – 21.00
Нью-Ингленд – Баффало – 21.00
Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 21.00
Теннесси – Хьюстон – 21.00
Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
6 января, понедельник
Аризона – Сан-Франциско – 00.25
Денвер – Канзас-Сити – 00.25
Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 00.25
Лос-Анджелес Рэмс – Сиэтл – 00.25
Нью-Йорк Джетс – Майами – 00.25
Детройт – Миннесота – 04.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 13–3 (+164)
Майами 8–8 (–7)
НЙ Джетс 4–12 (–78)
Нью-Ингленд 3–13 (–135)
Север АФК
Балтимор 12–5 (+157)
Питтсбург 10–7 (+33)
Цинциннати 9–8 (+38)
Кливленд 3–14 (–177)
Юг АФК
Хьюстон 9–7 (–9)
Индианаполис 7–9 (–53)
Джексонвилл 4–12 (–112)
Теннесси 3–13 (–140)
Запад АФК
Канзас-Сити 15–1 (+97)
ЛА Чарджерс 10–6 (+87)
Денвер 9–7 (+76)
Лас-Вегас 4–12 (–111)
Восток НФК
Филадельфия 13–3 (+153)
Вашингтон 11–5 (+90)
Даллас 7–9 (–114)
НЙ Джайентс 3–13 (–135)
Север НФК
Миннесота 14–2 (+122)
Детройт 13–2 (+194)
Грин-Бэй 11–5 (+124)
Чикаго 4–12 (–62)
Юг НФК
Тампа-Бэй 9–7 (+109)
Атланта 8–8 (–28)
Нью-Орлеан 5–11 (–52)
Каролина 4–12 (–199)
Запад НФК
ЛА Рэмс 10–6 (–14)
Сиэтл 9–7 (+2)
Аризона 7–9 (–2)
Сан-Франциско 6–9 (–18)
Команды, отмеченные жирным шрифтом, обеспечили выход в плей-офф.
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