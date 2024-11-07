Генменеджер «Кливленда» ушел от ответа на вопрос, останется ли Дешон Уотсон стартовым квотербеком команды

Генеральный менеджер «Кливленд Браунс» Эндрю Берри не подтвердил, что Дешон Уотсон останется стартовым квотербеком команды на следующий сезон.

«В плане Дешона мы сосредоточены, прежде всего, на том, чтобы он восстановился от травмы ахилла. Со всем остальным разберемся позже», — сказал Берри.

До получения травмы Уотсон проиграл 5 из 6 матчей нынешнего регулярного сезона и продемонстрировал самый низкий рейтинг квотербека среди всех участников.