Дэн Орловски: «Дейон Сандерс не позволит своему сыну попасть в «Кливленд»
Бывший квотербек НФЛ и аналитик Дэн Орловски отреагировал на мок-драфт 2025 года своего коллеги, в котором «Кливленд Браунс» выбирают квотербека университета Колорадо Шедура Сандерса.
«Никаких шансов, что Дейон позволит Шедуру оказаться в «Кливленде». Никакого «Кливленда» или «Каролины», — написал Орловски.
Шедур Сандерс — сын известного в прошлом футболиста НФЛ и главного тренера «Колорадо Баффалос» Дейона Сандерса. Сейчас он считается одним из лучших квотербеков в выпуске 2025 года.
«Кливленд» и «Каролина» выиграли по одному матчу в нынешнем регулярном сезоне.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: Athlon Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости