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Дэн Орловски: «Дейон Сандерс не позволит своему сыну попасть в «Кливленд»

Бывший квотербек НФЛ и аналитик Дэн Орловски отреагировал на мок-драфт 2025 года своего коллеги, в котором «Кливленд Браунс» выбирают квотербека университета Колорадо Шедура Сандерса.

«Никаких шансов, что Дейон позволит Шедуру оказаться в «Кливленде». Никакого «Кливленда» или «Каролины», — написал Орловски.

Шедур Сандерс — сын известного в прошлом футболиста НФЛ и главного тренера «Колорадо Баффалос» Дейона Сандерса. Сейчас он считается одним из лучших квотербеков в выпуске 2025 года.

«Кливленд» и «Каролина» выиграли по одному матчу в нынешнем регулярном сезоне.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: Athlon Sports
logoНФЛ
logoКливленд
logoКаролина
драфт НФЛ
logoНСАА
университет Колорадо
logoШедур Сандерс
logoДейон Сандерс
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