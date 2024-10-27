Клубы НФЛ заинтересованы в приобретении ресиверов Дионтея Джонсона и Кристиана Кирка

Ресивер «Каролина Пэнтерс» Дионтей Джонсон и его коллега по амплуа из «Джексонвилл Джегуарс» Кристиан Кирк в скором времени могут сменить команду.

Как сообщает ESPN, клубы НФЛ проявляют интерес к обмену двух ресиверов до дедлайна, который наступит 5 ноября.

«Каролина» замыкает таблицу дивизиона Юг НФК с результатом 1–6. «Джексонвилл» идет на третьем месте в дивизионе Юг АФК с результатом 2–5.

28-летний Джонсон должен заработать $3.5 млн до конца сезона. Он поймал 30 передач на 357 ярдов с 3 тачдаунами.

27-летний Кирк поймал 25 передач на 320 ярдов с одним тачдауном.

За минувшую неделю сразу три именитых ресивера были обменяны: Даванте Адамс из «Лас-Вегас Рейдерс» в «Нью-Йорк Джетс», Амари Купер из «Кливленд Браунс» в «Баффало Биллс» и Деандре Хопкинс из «Теннесси Тайтенс» в «Канзас-Сити Чифс».