Хаасон Реддик дебютирует за «Джетс» после окончания забастовки в матче против «Пэтриотс»

Эдж-рашер «Нью-Йорк Джетс» Хаасон Реддик впервые в этом сезоне выйдет на поле в матче 8-го тура против «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Реддик был обменян в «Джетс» из «Филадельфия Иглс» в минувшее межсезонье. Игрок не захотел выступать без подписания нового контракта и устроил забастовку.

Пропустив 7 матчей регулярного сезона, защитник лишился $5.5 млн из своей $14-миллионной зарплаты, а также накопил штрафы на $6 млн. В конечном счете он согласовал изменение действующего контракта с «Джетс».

Нынешний результат «Джетс» в сезоне 2–5.

Матч «Нью-Ингленд» — «Нью-Йорк Джетс» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.