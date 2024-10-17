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«Детройт» узнал у «Джетс» о возможности обмена Хаасона Реддика

Генеральный менеджер «Детройт Лайонс» Брэд Холмс во вторник узнавал у представителей «Нью-Йорк Джетс» о возможности обмена защитника Хаасона Реддика.

Ранее «Джетс» разрешили Реддику, недовольному отсутствием долгосрочного контракта, искать варианты для обмена.

«Детройт» ищет варианты на замену травмированному Эйдену Хатчинсону, лидеру сезона по сэкам (7.5).

Как сообщает инсайдер Джозина Андерсон, обмен Реддика в «Детройт» маловероятен. По условиям весеннего обмена игрока в «Джетс» из «Филадельфии Иглс», если нью-йоркский клуб захочет отправить Реддика в команду из Национальной конференции, он должен будет отдать «Иглс» выбор во 2-м раунде драфта–2026.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНФЛ
logoНью-Йорк Джетс
logoДетройт
logoХаасон Реддик
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