«Баффало» обменял из «Кливленда» ресивера Амари Купера
Принимающий «Кливленд Браунс» Амари Купер перешел в «Баффало Биллс» через обмен.
За ресивера «Браунс» получили выбор в 3-м раунде драфта–2025 и в 7-м раунде драфта–2026. «Биллс» помимо игрока получили выбор в 6-м раунде драфта–2025.
В межсезонье Купер мог стать частью сделки по обмену Брэндона Айюка из «Сан-Франциско Фотинайнерс» в «Кливленд».
Весной «Баффало» покинули ресиверы Стефон Диггс и Гейб Дэвис. Сейчас лучший в команде по ярдам на приеме — Калил Шакир. С результатом в 249 ярдов он занимает 54-е место в лиге.
«Биллс» занимают первое место в дивизионе Восток АФК с результатом 4–2. «Браунс» — последние на Севере АФК с результатом 1–5.
«Баффало» выплатит игроку только $807 тысяч за сезон. Остальная часть $20-миллионной зарплаты Купера была переведена «Кливлендом» в подъемные и выплачена в марте.
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