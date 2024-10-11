Квотербек-новичок «Сейнтс» Спенсер Раттлер выйдет в стартовом составе на матч против «Тампы»
«Нью-Орлеан Сейнтс» в игре 6-го тура регулярного сезона НФЛ против «Тампа-Бэй Бакканирс» выпустят в стартовом составе квотербека-новичка Спенсера Раттлера.
Дерек Карр повредил косые мышцы живота и пропустит несколько недель.
Выпускник университета Южной Каролины Раттлер был выбран в 5-м раунде весеннего драфта.
«Сейнтс» после двух побед на старте сезона потерпели три поражения подряд.
Матч «Нью-Орлеан» — «Тампа-Бэй» состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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