Квотербек-новичок «Сейнтс» Спенсер Раттлер выйдет в стартовом составе на матч против «Тампы»

«Нью-Орлеан Сейнтс» в игре 6-го тура регулярного сезона НФЛ против «Тампа-Бэй Бакканирс» выпустят в стартовом составе квотербека-новичка Спенсера Раттлера.

Дерек Карр повредил косые мышцы живота и пропустит несколько недель.

Выпускник университета Южной Каролины Раттлер был выбран в 5-м раунде весеннего драфта.

«Сейнтс» после двух побед на старте сезона потерпели три поражения подряд.

Матч «Нью-Орлеан» — «Тампа-Бэй» состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск.