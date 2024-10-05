Майка Парсонс пропустит первый матч в карьере из-за травмы
Лайнбекер «Даллас Каубойс» Майка Парсонс не сыграет в матче 5-го тура против «Питтсбург Стилерс» из-за повреждения голеностопа.
Защитник, выбранный в первом раунде драфта 2021 года, впервые пропустит игру в профессиональной карьере из-за травмы. Ранее он пропускал один матч из-за коронавируса.
Парсонс считался одним из фаворитов на титул лучшего защитника года перед началом сезона.
Ранее «Даллас» отправил в резерв для травмированных ди-энда Демаркуса Лоуренса. Участие корнербека Тревона Диггса в предстоящей игре под вопросом.
Защита «Каубойс» занимает 27-е место в лиге по пропущенным очкам.
Матч «Питтсбург» — «Даллас» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 3:20 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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