Майка Парсонс пропустит первый матч в карьере из-за травмы

Лайнбекер «Даллас Каубойс» Майка Парсонс не сыграет в матче 5-го тура против «Питтсбург Стилерс» из-за повреждения голеностопа.

Защитник, выбранный в первом раунде драфта 2021 года, впервые пропустит игру в профессиональной карьере из-за травмы. Ранее он пропускал один матч из-за коронавируса.

Парсонс считался одним из фаворитов на титул лучшего защитника года перед началом сезона.

Ранее «Даллас» отправил в резерв для травмированных ди-энда Демаркуса Лоуренса. Участие корнербека Тревона Диггса в предстоящей игре под вопросом.

Защита «Каубойс» занимает 27-е место в лиге по пропущенным очкам.

Матч «Питтсбург» — «Даллас» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 3:20 мск.