НФЛ не разрешила «Фотинайнерс» выступать в белой форме. Матч в Сан-Франциско пройдет при температуре +37 Цельсия
Клуб НФЛ «Сан-Франциско Фотинайнерс» не получил от лиги разрешения сыграть в предстоящем матче против «Аризона Кардиналс» в белой форме.
Желание «Фотинайнерс» сыграть в гостевом комплекте формы было связано с жарой. Температура воздуха во время воскресной игры поднимется до +37 Цельсия, что станет самым высоким показателем в истории стадиона «Ливайс» в Санта-Кларе.
По словам тренера «Сан-Франциско» Кайла Шенахена, запросы о выборе комплекта формы надо подавать до сезона. Поэтому в белой форме на поле выйдут футболисты «Аризоны».
При этом НФЛ разрешила «Фотинайнерс» сыграть в ретро-форме, поэтому вместо бриджей золотой расцветки игроки наденут белые бриджи.
Матч «Сан-Франциско» — «Аризона» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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