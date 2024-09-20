Тревор Лоуренс — о двух поражениях на старте сезона: «Сейчас мы — отстой»

Квотербек «Джексонвилл Джегуарс» Тревор Лоуренс оценил старт команды с двух поражений в регулярном сезоне.

«Сейчас мы — отстой. Я в шоке. Мы знаем, что у нас хороший состав, и что у нас может быть хорошее нападение, но сейчас это не так. Сейчас всем надо взять на себя ответственность, посмотреть на себя в зеркало и все исправить. Мне нужно лучше играть. Я лидер нападения. Вина лежит на мне.

Принимающие должны играть лучше, линия должна играть лучше, раннинбеки должны играть лучше, тренеры должны лучше работать. Это касается всех, если честно», — сказал Лоуренс.

В воскресенье «Джегуарс» проиграли «Кливленд Браунс» со счетом 13:18. Лоуренс выполнил 14 точных передач за 30 попыток на 220 ярдов без тачдаунов и перехватов. Он попал под сэк 4 раза, последний из которых привел к сейфти в конце четвертой четверти.

В межсезонье Лоуренс подписал 5-летний контракт с клубом на $275 млн.