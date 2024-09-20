Джордж Киттл пропустил тренировку. Это уже третий игрок нападения «Сан-Франциско», получивший травму на старте сезона
Тайт-энд «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джордж Киттл не принял участия в тренировке команды в четверг из-за повреждения задней поверхности бедра.
Участие Киттла в матче против «Лос-Анджелес Рэмс» под вопросом.
Ранее из-за травм выбыли игроки нападения «Фотинайнерс» Кристиан Маккэффри и Дибо Сэмюэл. Оба пропустят ближайший матч.
Киттл в игре 2-го тура против «Миннесоты» поймал 7 передач на 76 ярдов и заработал тачдаун. «Сан-Франциско» уступил в матче и с результатом 1–1 занимает третье место в дивизионе Запад НФК.
«Рэмс» в предстоящей игре не смогут рассчитывать на принимающих Купера Каппа и Пуку Накуа, а также нескольких линейных нападения.
Матч «Рэмс» — «Фотинайнерс» пройдет в воскресенье и начнется в 23:25 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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