Джейлен Рэмзи стал самым высокооплачиваемым корнербеком в НФЛ

Корнербек «Майами Долфинс» Джейлен Рэмзи продлил контракт с клубом на 3 года. По новому соглашению он сможет заработать $72.3 млн.

По средней зарплате в год ($24.1 млн) Рэмзи стал самым высокооплачиваемым корнербеком в лиге.

В прошлом сезоне Рэмзи принял участие в 10 матчах, перехватив 3 и сбив 5 передач. Квотербеки, бросавшие в его сторону, заработали суммарный пасовый рейтинг 52.9.

Рэмзи перешел в «Майами» посредством обмена из «Лос-Анджелес Рэмс» перед прошлым сезоном.

В предсезонке Рэмзи пропустил тренировки из-за травмы задней поверхности бедра. В клубе не уверены, сможет ли защитник принять участие в первом матче регулярки.

За карьеру Рэмзи трижды попадал в символическую сборную сезона.