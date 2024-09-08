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Джейлен Рэмзи стал самым высокооплачиваемым корнербеком в НФЛ

Корнербек «Майами Долфинс» Джейлен Рэмзи продлил контракт с клубом на 3 года. По новому соглашению он сможет заработать $72.3 млн.

По средней зарплате в год ($24.1 млн) Рэмзи стал самым высокооплачиваемым корнербеком в лиге.

В прошлом сезоне Рэмзи принял участие в 10 матчах, перехватив 3 и сбив 5 передач. Квотербеки, бросавшие в его сторону, заработали суммарный пасовый рейтинг 52.9.

Рэмзи перешел в «Майами» посредством обмена из «Лос-Анджелес Рэмс» перед прошлым сезоном.

В предсезонке Рэмзи пропустил тренировки из-за травмы задней поверхности бедра. В клубе не уверены, сможет ли защитник принять участие в первом матче регулярки.

За карьеру Рэмзи трижды попадал в символическую сборную сезона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoМайами
logoДжейлен Рэмси
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