«Майами» продлил контракт с главным тренером Майком Макдэниелом до конца сезона 2028 года

Главный тренер «Майами Долфинс» Майк Макдэниел продлил контракт с клубом на три года. Теперь он действует до окончания сезона–2028.

Предстоящий сезон станет для Макдэниела третьим во главе «Долфинс». В предыдущие два года специалист выводил команду в плей-офф, хотя не одержал там ни одной победы.

В обоих сезонах нападение «Майами» финишировало в топ-10 по эффективности, чего с клубом не случалось на протяжении 26 лет. В прошлом сезоне «Долфинс» стали лучшими в лиге по набранным ярдам.

Серия «Майами» без побед в плей-офф тянется с 1999 года.