«Майами» продлил контракт с главным тренером Майком Макдэниелом до конца сезона 2028 года
Главный тренер «Майами Долфинс» Майк Макдэниел продлил контракт с клубом на три года. Теперь он действует до окончания сезона–2028.
Предстоящий сезон станет для Макдэниела третьим во главе «Долфинс». В предыдущие два года специалист выводил команду в плей-офф, хотя не одержал там ни одной победы.
В обоих сезонах нападение «Майами» финишировало в топ-10 по эффективности, чего с клубом не случалось на протяжении 26 лет. В прошлом сезоне «Долфинс» стали лучшими в лиге по набранным ярдам.
Серия «Майами» без побед в плей-офф тянется с 1999 года.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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