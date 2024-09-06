Махоумс стал рекордсменом «Канзас-Сити» по числу пасовых ярдов за карьеру
Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс обошел Лена Доусона по числу пасовых ярдов за карьеру и стал обладателем абсолютного клубного рекорда.
Доусон выступал за «Чифс» с 1963-го по 1975-й и набрал 28,507 ярдов. Квотербек выиграл Супербоул с «Канзас-Сити» по итогам сезона–1969.
Махоумс выступает за «Чифс» с 2017 года, а игроком стартового состава стал на второй сезон. К 28 годам он трижды становился чемпионом Супербоула и дважды признавался самым ценным игроком регулярки.
На данный момент Махоумс — единственный в НФЛ действующий обладатель клубного рекорда по пасовым ярдам за карьеру.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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