Деррик Хенри — о предстоящем матче с «Чифс»: «Хотел бы я сыграть против них в прошлогоднем финале конференции»

Раннинбек «Балтимор Рейвенс» Деррик Хенри оценил предстоящую игру первого тура регулярки НФЛ против действующих чемпионов «Канзас-Сити Чифс».

«Завершился бы финал конференции в прошлом году иначе, если бы я играл за «Рейвенс»? Конечно. Хотел бы я принять участие в том матче. Но моя очеред наступила сейчас, так что я извлеку максимум из ситуации.

Игра будет отличная. Против «Чифс» всегда сложно играть, они сильны во всех трех компонентах (нападение, защита и спецбригады — Прим. ред.). Надо всю неделю вкалывать, чтобы хорошо подготовиться к четвергу.

Как настрой в команде? Парни помнят, кому проиграли по дороге в Супербоул, так что все держат это в уме. Мы выйдем на поле, сыграем в стиле «Рейвенс» и сделаем все, чтобы добыть победу», — сказал Хенри.

Хенри присоединился к «Рейвенс» в это межсезонье из «Теннесси Тайтенс».

«Канзас-Сити» обыграл «Балтимор» в финале Американской конференции со счетом 17:10.

Матч «Чифс» — «Рейвенс» откроет регулярный сезон НФЛ и пройдет в ночь с четверга на пятницу. Начало в 3:20 мск.