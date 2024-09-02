Деррик Хенри — о предстоящем матче с «Чифс»: «Хотел бы я сыграть против них в прошлогоднем финале конференции»
Раннинбек «Балтимор Рейвенс» Деррик Хенри оценил предстоящую игру первого тура регулярки НФЛ против действующих чемпионов «Канзас-Сити Чифс».
«Завершился бы финал конференции в прошлом году иначе, если бы я играл за «Рейвенс»? Конечно. Хотел бы я принять участие в том матче. Но моя очеред наступила сейчас, так что я извлеку максимум из ситуации.
Игра будет отличная. Против «Чифс» всегда сложно играть, они сильны во всех трех компонентах (нападение, защита и спецбригады — Прим. ред.). Надо всю неделю вкалывать, чтобы хорошо подготовиться к четвергу.
Как настрой в команде? Парни помнят, кому проиграли по дороге в Супербоул, так что все держат это в уме. Мы выйдем на поле, сыграем в стиле «Рейвенс» и сделаем все, чтобы добыть победу», — сказал Хенри.
Хенри присоединился к «Рейвенс» в это межсезонье из «Теннесси Тайтенс».
«Канзас-Сити» обыграл «Балтимор» в финале Американской конференции со счетом 17:10.
Матч «Чифс» — «Рейвенс» откроет регулярный сезон НФЛ и пройдет в ночь с четверга на пятницу. Начало в 3:20 мск.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий