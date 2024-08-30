Защитник «Филадельфии» Джеймс Брэдберри выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Ди-бек «Филадельфия Иглс» Джеймс Брэдберри пропустит более месяца из-за травмы ноги.

Накануне Брэдберри сохранил место в команде в период сокращения состава до 53 игроков, но травмировался на следующей тренировке. Операция не потребуется.

После неудачного прошлого сезона Брэдберри в это межсезонье сменил позицию с корнербека на сейфти. Основными сейфти «Иглс» считаются Чонси Гарднер-Джонсон и Рид Блэнкеншип.

Клуб поместил защитника в резерв для травмированных, что автоматически исключает его участие в первых 4 матчах регулярного сезона.