Защитник «Филадельфии» Джеймс Брэдберри выбыл на 6-8 недель из-за травмы
Ди-бек «Филадельфия Иглс» Джеймс Брэдберри пропустит более месяца из-за травмы ноги.
Накануне Брэдберри сохранил место в команде в период сокращения состава до 53 игроков, но травмировался на следующей тренировке. Операция не потребуется.
После неудачного прошлого сезона Брэдберри в это межсезонье сменил позицию с корнербека на сейфти. Основными сейфти «Иглс» считаются Чонси Гарднер-Джонсон и Рид Блэнкеншип.
Клуб поместил защитника в резерв для травмированных, что автоматически исключает его участие в первых 4 матчах регулярного сезона.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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