Футболисты «Чифс» получили чемпионские перстни за победу в Супербоуле. На них допущена опечатка

Игроки «Канзас-Сити Чифс» получили чемпионские перстни за победу в Супербоуле LVIII над «Сан-Франциско Фотинайнерс».

Каждый перстень инкрустирован 529 бриллиантами и 38 рубинами. Внутри перстня выгравирована схема игровой комбинации Tom & Jerry, которая помогла «Чифс» выиграть Супербоул.

Также указаны все соперники, которых «Канзас-Сити» обыграл в плей-офф. Однако в отношении «Майами Долфинс» неверно указан посев — седьмой вместо шестого.

Супербоул LVIII прошел 12 февраля 2024 года в Лас-Вегасе. «Чифс» обыграли «Фотинайнерс» со счетом 25:22 и стали первой за 20 лет командой, которой удалось защитить чемпионский титул.

Для квотербека Патрика Махоумса, тайт-энда Трэвиса Келси и защитника Криса Джонса это уже третий выигранный Супербоул в карьере.