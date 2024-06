Футболисты «Чифс» посетили Белый дом и встретились с президентом США

Игроки и представители тренерского штаба «Канзас-Сити Чифс» второй год подряд посетили Белый дом в статусе чемпионов Супербоула.

Президент США Джо Байден отметил, что «Чифс» стали первой командой за 20 лет, которой удалось защитить чемпионский титул.

«Победа два раза подряд. Мне такое нравится», — пошутил Байден.

Также президент США примерил шлем «Чифс» и дал слово тайт-энду Трэвису Келси. В прошлом году Келси подошел к стойке с микрофоном после Байдена, но был остановлен охраной.

«Дорогие американцы, рад вас снова видеть. Президент Байден, врать не буду — мне сказали, что если я сюда подойду, меня ударят электрошокером, поэтому я пойду вернусь на свое место», — сказал Келси.

В конце церемонии военный оркестр сыграл мелодию Queen — «We Are the Champions», а затем Beastie Boys — «Fight for Your Right».