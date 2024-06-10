Экс-защитник «Денвера» подал в суд на клуб и НФЛ. Он считает, что его несправедливо штрафовали за употребление марихуаны

Теги НФЛ Денвер Тампа-Бэй Рэнди Грегори Американский футбол

Лайнбекер «Тампа-Бэй Бакканирс» Рэнди Грегори подал в суд на свою бывшую команду «Денвер Бронкос» и на НФЛ.

За футбольную карьеру Грегори суммарно выплатил более полумиллиона долларов штрафа за употребление марихуаны. Защитник утверждает, что наркотик нужен ему для лечения социофобии и посттравматического синдрома.

В иске говорится, что Грегори напрямую обращался к «Денверу» и лиге с просьбой разрешить ему употреблять синтетическую коноплю Дронабинол, но получил отказ.

«Вне зависимости от положительного теста [на употребление марихуаны], мистер Грегори все равно должен играть в каждом матче, посещать тренировки и пресс-конференции, и вообще исполнять свои обязанности. Другими словами, его нельзя отстранять только за сам факт положительного теста. Тем более, что НФЛ и «Бронкос» заработали деньги на работе мистера Грегори», — говорится в иске.

В 2017 и 2019 годах Грегори пропускал сезоны целиком из-за дисквалификации за употребление запрещенных веществ.

Всего за карьеру Грегори сыграл в 60 матчах, сделал 106 захватов, 22 сэка и спровоцировал 10 фамблов.

3 апреля лайнбекер подписал годичный контракт с «Бакканирс».

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