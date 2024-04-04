«Тампа-Бэй» подписала контракт с Рэнди Грегори

Внешний лайнбекер Рэнди Грегори подписал годичный контракт с клубом НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс».

В это межсезонье «Бакканирс» отчислили внешнего лайнбекера Шакила Барретта по финансовым причинам. Не исключено, что клуб также усилит позицию на драфте.

Грегори был выбран «Далласом» во втором раунде драфта–2015, а прошлый сезон завершил в «Сан-Франциско Фотинайнерс» после обмена из «Денвер Бронкос».

В сезоне–2023 защитник оформил 3.5 сэка, 20 суммарных захватов (14 сольных), 6 захватов с потерей ярдов, 10 ударов квотербека и сбитый пас.

За свою карьеру Грегори неоднократно подвергался дисквалификациям. Он пропустил 14 матчей в сезоне–2016 за употребление допинга, затем весь сезон–2017, два матча в 2018-м и весь сезон–2019. В 2020 году защитник был восстановлен в правах.