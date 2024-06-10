Зак Уилсон может стать стартовым квотербеком «Денвера» к началу сезона (Bleacher Report)

Бывший квотербек «Нью-Йорк Джетс» Зак Уилсон имеет реальные шансы на то, чтобы стать игроком стартового состава. Об этом сообщают ESPN и Bleacher Report.

Главный тренер «Денвер Бронкос» Шон Пейтон отметил работу Уилсона на тренировках.

На весеннем драфте «Бронкос» в первом раунде драфта выбрали квотербека Бо Никса. Также в составе числится разыгрывающий Джарретт Стидхэм, выходивший в старте в прошлом сезоне.

Зак Уилсон на протяжении трех сезонов выходил в стартовом составе «Нью-Йорк Джетс» и бросил 23 тачдауна при 25 перехватах.

В апреле «Джетс» обменяли квотербека в «Бронкос» за право выбора в 7-м раунде драфта. Следующей весной Уилсон станет свободным агентом.