Зак Уилсон может стать стартовым квотербеком «Денвера» к началу сезона (Bleacher Report)

Теги НФЛ Денвер Зак Уилсон Американский футбол

Бывший квотербек «Нью-Йорк Джетс» Зак Уилсон имеет реальные шансы на то, чтобы стать игроком стартового состава. Об этом сообщают ESPN и Bleacher Report.

Главный тренер «Денвер Бронкос» Шон Пейтон отметил работу Уилсона на тренировках.

На весеннем драфте «Бронкос» в первом раунде драфта выбрали квотербека Бо Никса. Также в составе числится разыгрывающий Джарретт Стидхэм, выходивший в старте в прошлом сезоне.

Зак Уилсон на протяжении трех сезонов выходил в стартовом составе «Нью-Йорк Джетс» и бросил 23 тачдауна при 25 перехватах.

В апреле «Джетс» обменяли квотербека в «Бронкос» за право выбора в 7-м раунде драфта. Следующей весной Уилсон станет свободным агентом.

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1 комментарий
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Короче, Бо Никс станет стартовым со второго -третьего тура.
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