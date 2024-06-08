«Тампа-Бэй» подписала годичный контракт с принимающим Стерлингом Шепардом

Теги НФЛ Тампа-Бэй Стерлинг Шепард Бейкер Мэйфилд Американский футбол

Экс-ресивер «Нью-Йорк Джайентс» Стерлинг Шепард присоединился к «Тампа-Бэй Бакканирс».

В составе «Бакканирс» Шепард воссоединится с квотербеком Бейкером Мейфилдом, с которым играл вместе за команду университета Оклахомы.

Шепард провел 8 сезонов в «Джайентс», однако в последние годы очень мало играл из-за травм — в 2021 году он порвал ахилл, а в 2022-м порвал крестообразные связки колена.

31-летний Шепард раздумывал о завершении карьеры, но решил попытаться реабилитировать карьеру в новой команде.

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