Сиди Лэмб и Брэндон Айюк не приехали на обязательные сборы из-за отсутствия долгосрочных контрактов

Теги НФЛ Даллас Сан-Франциско контракты Сиди Лэмб Брэндон Айюк Американский футбол

Статусные ресиверы «Даллас Каубойс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс» игнорируют старт обязательных сборов в своих клубах.

25-летний Сиди Лэмб предстоящий сезон должен провести по опции пятого года в контракте новичка. При этом «Даллас» может заключить с ним долгосрочный контракт, стороны обговаривают условия.

Лэмб на протяжении трех сезонов подряд берет планку в тысячу ярдов на приеме.

26-летний Брэндон Айюк по итогам прошлого сезона попал во вторую символическую сборную, набрав 1,342 ярда.

Вчера Джастин Джефферсон из «Миннесоты» установил новую планку для ресиверов, подписав 4-летний контракт на $140 млн.

За пропуск обязательных сборов клубы могут штрафовать игроков, хотя в случае с футболистами на первых контрактах это необязательно. В прошлом году «Сан-Франциско» в аналогичной ситуации не стал штрафовать защитника Ника Босу.

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