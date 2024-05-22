«Джегуарс» в 2027 году будут проводить домашние матчи в Орландо или Гейнсвилле из-за реконструкции стадиона

Власти города Джексонвилл и руководство клуба НФЛ «Джегуарс» согласовали сроки и финансирование проекта реконструкции стадион «Эвербэнк».

Работы начнутся в 2026 году, и в том сезоне «Джегуарс» будут играть на домашней арене с сокращенным числом зрительских мест.

В 2027 году команде предстоит принимать домашние матчи в другом городе. Президент клуба Марк Лэмпинг заявил, что рассматриваются два варианта — Орландо и Гейнсвилл.

Орландо находится в 227 км от Джексонвилла, там расположен 60-тысячный стадион «Кэмпинг Уорлд», неоднократно принимавший Матч звезд НФЛ.

В Гейнсвилле, находящимся в 116 км от Джексонвилла, выступает студенческая команда университета Флориды.

В XXI веке было три случая, когда клубы НФЛ временно выступали на студенческих стадионах. «Вайкингс» проводили два сезона (2014–2015) на стадионе университета Миннесоты, «Беарс» играли в 2002 году на стадионе университета Иллинойса, а «Сихокс» в 2001 году — на стадионе университета Вашингтона.