Ламар Джексон: «Я не люблю соревноваться с Махоумсом»

Теги НФЛ Балтимор Канзас-Сити Патрик Махоумс Ламар Джексон Американский футбол

Квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон перед финалом конференции оценил игру квотербека «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса.

«Я вообще не люблю играть против него. Он отличный квотербек. Будущий член Зала славы. Тут сомнений нет. Нас ждет поединок тяжеловесов», — сказал Джексон.

Джексон проиграл 3 из 4 встреч с Махоумсом, что является его личным антирекордом.

Впервые в истории плей-офф НФЛ лицом к лицу сойдутся два квотербека, завоевавших титул MVP, которым при этом нет 30 лет.

Ранее Джексон и Махоумс не играли друг против друга в плей-офф.

Матч «Балтимор» — «Канзас-Сити» пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.

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1 комментарий
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Чифс надо постараться, в супербоуле уже будет полегче.
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