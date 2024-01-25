Ламар Джексон: «Я не люблю соревноваться с Махоумсом»

Квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон перед финалом конференции оценил игру квотербека «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса.

«Я вообще не люблю играть против него. Он отличный квотербек. Будущий член Зала славы. Тут сомнений нет. Нас ждет поединок тяжеловесов», — сказал Джексон.

Джексон проиграл 3 из 4 встреч с Махоумсом, что является его личным антирекордом.

Впервые в истории плей-офф НФЛ лицом к лицу сойдутся два квотербека, завоевавших титул MVP, которым при этом нет 30 лет.

Ранее Джексон и Махоумс не играли друг против друга в плей-офф.

Матч «Балтимор» — «Канзас-Сити» пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.