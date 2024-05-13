Джо Бурроу — о регулярном сезоне НФЛ из 18 матчей: «Надо будет ввести вторую неделю отдыха и проводить Матч звезд, как это сделано в НБА»

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» предложил идею по структуре регулярного сезона, когда НФЛ увеличит число матчей до 18.

«Первая неделя отдыха пусть остается, как сейчас. Надо будет добавить вторую неделю отдыха и проводить во время нее Матч звезд, как это делается в НБА», — сказал Бурроу.

Матч звезд в НФЛ под названием Игры Пробоула проходит по окончании регулярного сезона, за неделю до Супербоула. Он часто критикуется за отсутствие вышедших в финал игроков, самоотвод футболистов и недостаток спортивной интриги.

НФЛ увеличила число матчей в регулярный сезон до 17, начиная с сезона–2021. При этом в коллективном соглашении прописана возможность дальнейшего увеличения игр в регулярный сезон до 18.

«Восемнадцать матчей — серьезное требование. Дополнительные игры хорошо скажутся на прибыли. Но в таком случае критично важно добавить еще одну неделю отдыха, чтобы поберечь здоровье спортсменов. У некоторых команд неделя отдыха бывает в 5-м или 6-м туре, играть после этого 12–13 матчей подряд? Это непросто. Там еще и матчи по четвергам бывают. Это всегда сложно. Две недели отдыха в таком случае жизненно необходимы», — добавил Бурроу.

В конце апреля комиссионер НФЛ Роджер Гуделл подтвердил, что через несколько лет может быть принят именно такой формат: 2 матча предсезонки, 18 матчей регулярки, 2 недели отдыха. Супербоул будет перенесен на третье воскресенье февраля.