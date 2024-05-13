Джо Бурроу — о регулярном сезоне НФЛ из 18 матчей: «Надо будет ввести вторую неделю отдыха и проводить Матч звезд, как это сделано в НБА»

Теги НФЛ Джо Бурроу Американский футбол

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» предложил идею по структуре регулярного сезона, когда НФЛ увеличит число матчей до 18.

«Первая неделя отдыха пусть остается, как сейчас. Надо будет добавить вторую неделю отдыха и проводить во время нее Матч звезд, как это делается в НБА», — сказал Бурроу.

Матч звезд в НФЛ под названием Игры Пробоула проходит по окончании регулярного сезона, за неделю до Супербоула. Он часто критикуется за отсутствие вышедших в финал игроков, самоотвод футболистов и недостаток спортивной интриги.

НФЛ увеличила число матчей в регулярный сезон до 17, начиная с сезона–2021. При этом в коллективном соглашении прописана возможность дальнейшего увеличения игр в регулярный сезон до 18.

«Восемнадцать матчей — серьезное требование. Дополнительные игры хорошо скажутся на прибыли. Но в таком случае критично важно добавить еще одну неделю отдыха, чтобы поберечь здоровье спортсменов. У некоторых команд неделя отдыха бывает в 5-м или 6-м туре, играть после этого 12–13 матчей подряд? Это непросто. Там еще и матчи по четвергам бывают. Это всегда сложно. Две недели отдыха в таком случае жизненно необходимы», — добавил Бурроу.

В конце апреля комиссионер НФЛ Роджер Гуделл подтвердил, что через несколько лет может быть принят именно такой формат: 2 матча предсезонки, 18 матчей регулярки, 2 недели отдыха. Супербоул будет перенесен на третье воскресенье февраля.

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1 комментарий
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Матч всех звёзд в НФЛ это вообще лишённое смысла мероприятие.....
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