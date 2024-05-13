НФЛ разрешит владельцам продавать частным инвестиционным фондам до 30% доли в клубах

Руководство НФЛ в ближайшее время планирует разрешить владельцам клубов лиги продавать до трети доли в командах частным инвестиционным фондам. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Один инвестиционный фонд сможет владеть максимум 10% клуба. При этом можно инвестировать сразу в несколько клубов.

За последние 6 лет три клуба НФЛ сменили владельцев. В 2018 году Дэвид Теппер приобрел «Каролина Пэнтерс» за $2.3 млрд. В 2022 году Роб Уолтон стал новым владельцем «Денвер Бронкос», заплатив $4.7 млрд.

Новый рекорд был установлен в прошлом году, когда Джош Харрис стал основным владельцем «Вашингтон Коммандерс», заплатив $6 млрд.

«Изменения происходят на фоне улетающих в космос цен на клубы НФЛ. Доходит до того, что уже сложно найти отдельных предпринимателей, которые смогли бы себе позволить приобрести клуб. Привлечение инвестиционных фондов может решить эту проблему», — говорится в материале NBC Sports.