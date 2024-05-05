Зейвьер Уорти — о том, можно ли выступать в НФЛ с весом 75 кг: «Надо использовать свои сильные стороны»

Новый ресивер «Канзас-Сити Чифс» Зейвьер Уорти ответил на вопрос, не опасается ли он играть среди профессионалов с весом 75 кг.

«Я не получал серьезных ударов в колледже, я их наносил. Шучу, но вряд ли это будет проблемой. Надо просто понимать свои сильные и слабые стороны. Не надо пытаться ударить 100-килограммового лайнбекера», — сказал Уорти.

В качестве примера Уорти привел экс-ресивера Дешона Джексона, который провел в НФЛ 15 сезонов в той же весовой категории.

«Ди-Джакс после колледжа весил 77 кг и осознавал свои сильные стороны. Я равняюсь на него. То, как он умел совершить розыгрыш после приема мяча или вернуть пант, как он понимал порядок действий на вертикальных маршрутах», — добавил Уорти.

«Чифс» выбрали Зейвьера Уорти под 28-м номером в первом раунде драфта НФЛ из университета Техаса.

На съезде скаутов в Индианаполисе Уорти установил новый рекорд, пробежав 40 ярдов за 4.21 секунды.